Arjowiggins : un salarié licencié met fin à ses jours

Un salarié d'Arjowiggins Papiers couchés de Bessé-sur-Braye, dans la Sarthe, a mis fin à ses jours quelques jours après avoir reçu sa lettre de licenciement, a-t-on appris vendredi auprès de deux représentants du personnel.

"Un nouveau drame qui se rajoute à celui des licenciements". L'homme, âgé de 53 ans, s'est donné la mort mardi 23 avril, ont indiqué Denis Leroux, délégué du personnel, et Philippe Abraham, délégué CGT, confirmant une information du Maine Libre. Marié et père d'un enfant, il résidait à La Chartre-sur-le-Loir, à une vingtaine de kilomètres de Bessé-sur-Braye. Cela faisait 33 ans qu'il travaillait à Arjowiggins Papiers Couchés, où il était affecté à la coupe et aux finitions. "C'est un nouveau drame qui se rajoute à celui des licenciements", a déclaré Denis Leroux, très choqué par la nouvelle.

"Il souffrait de dépression". "Il venait de recevoir sa lettre de licenciement. Pour la famille, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il n'allait pas très bien depuis la fermeture du site, il souffrait de dépression et quand il venait à l'usine après l'annonce de la liquidation, il n'avait pas la force de rentrer et tremblait", a-t-il ajouté. L'enterrement aura lieu mardi 30 avril à 14h à La-Chartre-sur-le-Loir. Les quelque 580 salariés d'Arjowiggins Papiers couchés de Bessé-sur-Braye ont commencé à recevoir le 17 avril leur lettre de licenciement. Le tribunal de commerce de Nanterre avait prononcé le 29 mars la liquidation judiciaire d'Arjowiggins Papiers Couchés à Bessé-sur-Braye et la cession partielle de l'usine du Bourray.