Affaire Maddie : un dossier de meurtre lié au nouveau suspect rouvert en Belgique

La justice belge a décidé de rouvrir l'enquête sur le meurtre en Belgique d'une adolescente allemande en 1996, en raison d'un lien possible avec Christian B., le nouveau suspect dans l'affaire de la disparition de la Britannique Madeleine McCann au Portugal en 2007, a-t-on appris jeudi.

Cette adolescente allemande de 16 ans, Carola Titze, avait été retrouvée morte, le corps mutilé, en juillet 1996 dans une station de la côte belge. Le parquet de Bruges (nord-ouest) "rouvre en effet le dossier relatif à ce meurtre", a indiqué à l'AFP un porte-parole du parquet, sans plus de précisions.

Le nouveau suspect allemand dans l'affaire de la disparition de la petite Britannique Maddie, il y a 13 ans au Portugal, ne veut pour le moment pas s'exprimer sur les faits, a déclaré l'un de ses avocats à la chaîne n-tv. "Christian B. ne donne pas d'indications pour le moment sur cette affaire et nous vous demandons de comprendre que nous non plus en tant que ses défenseurs n'en donnons pas", a expliqué Friedrich Fülscher à cette chaîne d'information en continu allemande.