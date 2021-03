Affaire Estelle Mouzin : de nouvelles fouilles dans les Ardennes

Une quatrième opération de fouilles dans l'affaire de la disparition d'Estelle Mouzin a débuté lundi et doit se poursuivre au moins jusqu’à mercredi près de Ville-sur-Lumes, dans les Ardennes, a appris Europe 1, confirmant des informations du Parisien.

Elles sont menées suite aux dernières déclarations de Monique Olivier face à la juge Sabine Khéris. L’ex-femme de Michel Fourniret devrait être extraite de cellule mercredi pour assister aux opérations.

Des recherches infructueuses jusqu'ici

Aujourd'hui âgé de 78 ans, "l'Ogre des Ardennes", condamné à la perpétuité incompressible pour les meurtres de sept jeunes femmes ou adolescentes entre 1987 et 2001, avait fini par avouer en mars 2020 sa responsabilité dans cette affaire, après avoir été mis en cause par son ancienne épouse et complice.

Il a ensuite été mis en examen pour "enlèvement et séquestration suivis de mort". Des opérations de fouilles ont eu lieu dans les Ardennes, où habitait Michel Fourniret, mais elles se sont montrées infructueuses jusqu'ici.