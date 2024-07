Affaire Célya : ce que l'on sait du profil de son beau-père, soupçonné d'avoir enlevé puis tué la petite-fille

La disparition et la mort de la petite Célya, six ans, a choqué les habitants d'un petit village en Seine-Maritime. Son beau-père, soupçonné de l'avoir enlevé puis tué, a été arrêté ce samedi matin et placé en garde à vue. Du déclenchement de l'alerte enlèvement à l'arrestation du principal suspect, tout est allé très vite. Le procureur de Rouen a détaillé le déroulé des faits, ce qui a permis d'en savoir plus sur le profil du beau-père.

"Son compagnon souffre de troubles psychiatriques et est un consommateur de produits stupéfiants"

Celui d'un homme instable. Âgé de 42 ans, il vivait avec la mère de la petite Célya depuis deux ans. Inconnu des services de police pour des faits de violence conjugale, il souffre néanmoins de trouble du comportement selon Frédéric Teillet, procureur de la République de Rouen : "La maman de Célya a pu indiquer que son compagnon, avec lequel elle vivait depuis deux ans, souffre de troubles psychiatriques et est un consommateur de produits stupéfiants de façon régulière et ancienne".

Une consommation régulière de drogues qui a valu au mis en cause plusieurs condamnations et un passage en prison. Selon la mère de Célya, l'homme aurait consommé plusieurs fois de la cocaïne quelques heures avant que n'éclate au sein du couple une dispute, vendredi soir. Dispute au cours de laquelle le beau-père de l'enfant aurait plaqué la fillette au sol dans un coup de folie, selon les dires de la mère de la petite victime.

L'auteur des faits est poursuivi pour tentative de meurtre, enlèvement de mineur et meurtre sur mineur de moins de 15 ans.