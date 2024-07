Seine-Maritime : l'alerte enlèvement déclenchée après la disparition d'une fillette de 6 ans

Une fillette de 6 ans, qui a disparu vendredi de son domicile de Saint-Martin-de-l'If en Seine-Maritime en fin d'après-midi, pourrait avoir été enlevée par le compagnon de sa mère, provoquant le déclenchement du plan "alerte enlèvement", a annoncé la gendarmerie.

L'homme est "âgé de 42 ans, 1,80 m, corpulence très maigre, cheveux châtains, yeux bleus" et est susceptible de circuler "à bord d'une Golf bleu marine immatriculée 7189 WM 76", écrivent les gendarmes dans l'alerte qui demandent aux témoins éventuels de ne pas intervenir et d'appeler immédiatement le 0800 36 32 68 ou d'envoyer un courriel à alerte-enlevement@gendarmerie.intertieur.gouv.fr.

Crédits : ministère de l'Intérieur

Message de la gendarmerie "Célya, âgée de 06 ans, de type européen, cheveux châtain foncé mi-longs, yeux marrons, portant une robe licorne de couleur noire, mesurant 1,10 m, a disparu de son domicile de Saint Martin de l’If (76190) le 12 juillet 2024 peu avant 18h00. Elle est susceptible d’avoir été enlevée par le compagnon de sa mère : homme âgé de 42 ans, 1,80 m, corpulence très maigre, cheveux châtains, yeux bleus, circulant à bord d'une Golf bleu marine immatriculée 7189 WM 76. Crédits : ministère de l'Intérieur Si vous localisez l'enfant, n'intervenez pas vous-même, appelez immédiatement le 0 800 36 32 68 ou envoyer un courriel alerte-enlevement@gendarmerie.interieur.gouv.fr"

La mère agressée au couteau par son compagnon

C'est la mère qui a appelé la gendarmerie vers 18 heures pour dire qu'elle venait de se faire agresser au couteau par son compagnon, a indiqué à l'AFP une source au sein de la gendarmerie. Elle disait avoir réussi à sortir de sa maison mais que son compagnon, qui n'est pas le père de l'enfant, s'y trouvait toujours avec la petite fille. À leur arrivée au domicile, les gendarmes avaient constaté qu'il était vide de tout occupant, ajoute cette source.

Plus d'une centaine de gendarmes ont été mobilisés de Seine-Maritime et des départements limitrophes, ainsi que des gendarmes mobiles, une équipe cynophile et un hélicoptère. Le couple n'était pas connu des services pour des violences intrafamiliales.

Qu'est-ce que le dispositif "alerte-enlèvement" ?

Adopté en France en février 2006, le dispositif "alerte-enlèvement" consiste à lancer une alerte massive en cas de rapt d'enfant mineur pour mobiliser la population dans la recherche de l'enfant et de son ravisseur. Il a été déclenché en France à une trentaine de reprises jusqu'à présent.

Il n'est activé que si plusieurs critères sont réunis : il faut un enlèvement avéré et pas une simple disparition, la victime doit être mineure, son intégrité physique ou sa vie doivent être en danger et des éléments d'information doivent permettre de la localiser.

Sa précédente activation remontait à janvier dernier, pour la disparition d'une petite fille d'un mois enlevée à l'hôpital de Meaux en Seine-et-Marne, qui avait été rapidement retrouvée saine et sauve avec sa mère, en situation de grande précarité.