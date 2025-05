Accidents de la route en Seine-et-Marne : trois jeunes décédés, dont deux mineurs

Trois jeunes hommes, dont deux mineurs, sont morts dans la nuit de samedi à dimanche. Leur véhicule a percuté un mur, sur une route départementale de Seine-et-Marne. Quatre autres sont blessés, dont trois grièvement. Peu avant une heure du matin, des policiers qui étaient en patrouille ont découvert par hasard le véhicule accidenté qui commençait à prendre feu.

Trois jeunes hommes, dont deux mineurs, ont été tués et quatre autres blessés, dont trois grièvement, dans la nuit de samedi à dimanche quand leur véhicule a percuté un mur, sur une route départementale de Seine-et-Marne, a-t-on appris de sources policières et judiciaire.

L'accident s'est produit sur le territoire de la commune de La Grande-Paroisse, à l'est de Fontainebleau, dans des circonstances encore obscures.

Peu avant une heure du matin, des policiers qui étaient en patrouille ont découvert par hasard le véhicule accidenté qui commençait à prendre feu et ont immédiatement porté secours aux personnes, parvenant à en extraire plusieurs, a-t-on appris auprès du parquet de Fontainebleau.

Trois des jeunes sont décédés sur place. Il s'agit d'un majeur et de deux adolescents mineurs, qui pourraient être âgés de 15 ou 16 ans, selon la même source judiciaire. Parmi les blessés, le conducteur du véhicule, âgé de 22 ou 23 ans, a été soumis à un test de consommation d'alcool et de stupéfiants, dont les résultats ne sont pas encore connus, a précisé le parquet.

Une enquête ouverte

Selon les premiers éléments de l'enquête, ces jeunes "sortaient d'une soirée" et l'accident s'est produit entre minuit et une heure du matin, a indiqué une source policière. L'enquête devra éclaircir plusieurs points car le véhicule transportait au total sept jeunes, majeurs et mineurs, dont un se trouvait dans le coffre.

Deux mineurs, rescapés de l'accident, ont en effet indiqué postérieurement qu'ils se trouvaient à bord de la voiture, dont l'un dans le coffre, et qu'ils étaient parvenus à s'en extraire et à quitter le lieu du drame afin de retourner à l'endroit où la soirée avait commencé, selon des sources policière et judiciaire.

L'enquête devra établir si l'un des jeunes se trouvait ainsi dans le coffre de son plein gré parce que le véhicule était surchargé ou s'il avait été contraint de monter à bord du véhicule, le parquet n'excluant "aucune piste".