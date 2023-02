Accident de Pierre Palmade : perquisition, état de santé des victimes... Le point sur la situation

Près de 48 heures après l'accident de la route provoqué par le comédien Pierre Palmade en Seine-et-Marne, un petit garçon de six ans est toujours entre la vie et la mort. Vendredi soir, l'enfant a été violemment éjecté du véhicule percuté de plein fouet par la Peugeot 3008 conduite par l'humoriste. Il souffre d'une plaie à la tête et de contusions et son pronostic vital est toujours engagé. Son père âgé de 40 ans, au volant de la voiture, est lui aussi toujours hospitalisé. Pour rappel, une femme enceinte de 27 ans a également été blessée dans cette collision et a perdu le bébé qu'elle portait.

Une perquisition au domicile du comédien

Ce dimanche, le domicile de Pierre Palmade a été perquisitionné à Cély-en-Bière en Seine-et-Marne, dans le cadre de l'enquête pour homicide involontaire dont il fait l'objet. Les investigations ont duré plus de trois heures à l'issue desquelles les forces de l'ordre sont sorties avec plusieurs sacs à la main. Des analyses sont actuellement en cours. Si la responsabilité du comédien est établie et que des circonstances aggravantes sont retenues - Pierre Palmade a notamment été testé positif à la cocaïne samedi - il pourrait écoper d'une peine maximale de dix ans de prison.

Les policiers doivent encore répondre à des questions qui demeurent sans réponse pour l'heure : que s'est-il passé dans la voiture de Pierre Palmade ? Pourquoi ses deux passagers ont pris la fuite à pied après la collision ? Y a-t-il eu un dysfonctionnement technique sur le véhicule ? Autant d'éléments attendus de pied ferme pour éclaircir les circonstances de l'accident.