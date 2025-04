Pascal Praud - L’intégrale du 29/04/2025

Meurtre dans une mosquée du Gard - Le suspect s'est rendu dans un commissariat en Italie

Pascal Praud revient pendant deux heures, sans concession, sur tous les sujets qui font l'actualité. Aujourd’hui 28/04/2025, il revient avec le journaliste police-justice Europe 1, Jean-Baptiste Marty sur le meurtre dans une mosquée du Gard et sur l'instrumentalisation de cette affaire par LFI. Il évoque aussi avec Régis le Sommier, Grand reporter et Frédéric Michel, envoyé spécial Europe 1 à Rome, la rencontre entre Trump et Zelenski en marge des obsèques du pape François au Vatican. Vous voulez réagir ? Appelez-le 01.80.20.39.21 (numéro non surtaxé) ou rendez-vous sur les réseaux sociaux d’Europe 1 pour livrer votre opinion et débattre sur les grandes thématiques développées dans l'émission du jour.