Pascal Praud - L’intégrale du 18/03/2025

Pascal Praud revient pendant deux heures, sans concession, sur tous les sujets qui font l'actualité. Aujourd’hui 18/03/2025, il revient sur ce match de football entre Angers et Monaco, en Ligue 1 qui a été interrompu pour permettre aux joueurs de rompre le jeune du ramadan et de la polémique qui en a résulté.

Dans un second temps sera abordé l'attaque qui a visé un buraliste dans la Drome par un homme armé d'un fusil, et de l'inquiétude qui entours de manière global nos commerces.

Vous voulez réagir ? Appelez-le 01.80.20.39.21 (numéro non surtaxé) ou rendez-vous sur les réseaux sociaux d'Europe 1 pour livrer votre opinion et débattre sur les grandes thématiques développées dans l'émission du jour.



Invités :

- Cyril de la Morinerie, journaliste Europe 1

- Michel Vettovali, buraliste dans la Drôme

- Guillaume Durand, journaliste

- Anissa