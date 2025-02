Pascal Praud - L’intégrale du 14/02/2025

Pascal Praud - Adrien Guihal, l'un de plus hauts dignitaires français de l'Etat islamique, demande à être rapatrié de Syrie vers la France

Pascal Praud revient pendant deux heures, sans concession, sur tous les sujets qui font l'actualité. Aujourd'hui, il revient sur la possible obligation de l'État Français de devoir rapatrier l'un des plus hauts dignitaires français de l'État islamique, qui a revendiqué les attentats de Nice et de Magnanville, car il est « maltraité » dans sa prison actuelle, en Syrie.