Pascal Praud - L’intégrale du 11/03/2025

Pascal Praud revient pendant deux heures, sans concession, sur tous les sujets qui font l'actualité. Aujourd’hui 11/03/2025, en compagnie de Martin Garagnon, Porte-parole de Renaissance et du Général Dominique Trinquand, il évoque la réunion de ce jour du chef de l'Etat, Emmanuel Macron qui reçoit, à Paris, les chefs d'état-major des armées de l'Union européenne et de l'OTAN. L'objet principal porte sur la mise en place d'un plan de paix pour l'Ukraine et de ce qu'ils sont en mesure de faire sur le terrain en cas d'envoi de troupes.

Dans un second temps il reçoit Vanessa Douillet, 42 ans, candidate au concours 2026 de Miss France.

- Martin Garagnon, Porte-Parole de Renaissance

- Général Dominique Trinquand

- Vanessa Douillet, candidate à l'élection Miss France 2026

- Xenia Fedorova, pour la sortie de son livre « Bannie » aux Editions Fayard