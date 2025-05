Cyril Hanouna - Une maire LR refuse de marier un Tunisien en situation irrégulière : « Bienvenue en absurdie », réagit Géraldine Maillet

Aujourd'hui, dans "On marche sur la tête", Cyril Hanouna et ses invités débattent sur la maire de Bourg-lès-Valence, Marlène Mourier, refuse de marier une Française et un Tunisien sans papiers, car elle soupçonne un mariage blanc. En s'opposant à la loi, elle risque : cinq ans de prison ferme, une amende de 75.000 euros et une peine d'inéligibilité.