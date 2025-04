Eliot Deval - On marche sur la tête du 22/04/2025

Eliot Deval - «Ce qui est mystérieux dans cette affaire, ce n’est pas que le pape François soit mort, c’est qu’il soit mort brutalement», analyse Jean-Jacques Zambrowski

Aujourd'hui, dans "On marche sur la tête", Eliot Deval et ses invités débattent de l'impact qu'a eu la mort du pape François en France et dans le monde et par la même de faire un bilan de ses années pontificales.