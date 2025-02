Cyril Hanouna - On marche sur la tête du 07/02/2025

Cyril Hanouna - « On est dans cette situation à cause de gens comme toi, tu es un danger public » lance Géraldine Maillet à Thomas Guénolé, politologue

Aujourd'hui dans "On marche sur la tête", Cyril Hanouna et ses invités débattent de la libération de l’influenceur Doualemn ainsi que son l'annulation de son OQTF et indemnisé de 1200€. Bruno Retailleau déplore une « extrême difficulté» pour expulser et prend les français à témoins, « on a bâti un échafaudage juridique qui désarme l'Etat », « Quand la règle de droit ne protège pas il faut la changer ».