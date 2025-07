Philippe Candeloro sur le grill des bons vivants

Chaque samedi, Laurent Mariotte et ses chroniqueurs passent l'invité sur le grill : une interview qui permet d'en savoir plus sur les goûts culinaires de notre personnalité de la semaine. Aujourd'hui, Philippe Candeloro, patineur et ancien vice-champion du monde de patinage artistique. Il est à la table pour un spectacle en tournée “Ça patine à Tokyo.” Pour la dernière partie de l’émission, Laurent Mariotte, comme chaque semaine, passe l’invité sur le grill des Bons vivants. Cette semaine, c’est le Philippe Candeloro, patineur et ancien vice-champion du monde de patinage artistique qui est autour de la table. Quel est le goût de votre enfance ? Quels sont les ingrédients que vous avez toujours dans votre frigo ? Ce sont quelques-unes des questions qui sont posées.