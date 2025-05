Libre antenne week-end - 11/05/25

Au cœur de la nuit, les auditeurs se livrent en toute liberté aux oreilles attentives et bienveillantes de Valérie Darmon. Pas de jugements ni de tabous, une conversation franche mais aussi des réponses aux questions que les auditeurs se posent. Un moment d'échange et de partage propice à la confidence pour repartir le cœur plus léger.Si vous voulez participer à l'émission, pour témoigner ou pour aider une personne qui se livre, vous pouvez appeler directement la station directement au 01.80.20.39.21 (numéro non surtaxé).



Les auditeurs de la Libre antenne de Valérie Darmon de ce dimanche :

Jeanine : 22h30 – 23h18

Jeanine revient sur les traumatismes auxquels son fils, aujourd’hui décédé, a été confronté.

Cécile : 23h23 – 00h15

Cécile raconte son parcours marqué par deux relations toxiques.

Hélène : 00h19 – 00h32

Hélène prend la parole pour dénoncer la promotion d’un concert qu’elle juge inappropriée.

Cécile : 00h36 – 01h00

Cécile souhaite également témoigner de l’incompréhension qu’elle rencontre face à sa bipolarité.