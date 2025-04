La libre antenne de Valérie Darmon - 27/04/2025

Au cœur de la nuit, les auditeurs se livrent en toute liberté aux oreilles attentives et bienveillantes d'Olivier Delacroix du lundi au jeudi et de Valérie Darmon vendredi, samedi et dimanche. Pas de jugements ni de tabous, une conversation franche mais aussi des réponses aux questions que les auditeurs se posent. Un moment d'échange et de partage propice à la confidence pour repartir le cœur plus léger.



Les auditeurs de la Libre antenne de Valérie Darmon de ce dimanche soir :

Antoine : 22h31 – 23h21

Non-voyant de naissance, Antoine ressent souvent le sentiment d’être mis à l’écart.

Michel : 23h24 – 23h40

Michel a vécu dans un village autonome ; il en expose les avantages et les inconvénients.

Philippe : 23h44 – 00h27

Ancien infirmier en hôpital psychiatrique, Philippe dénonce les maltraitances subies par le corps médical.

Jordan : 00h29 – 00h36

Jordan possède 19 chiens et recherche des personnes souhaitant adopter.

Catherine : 00h40 – 01h00

Catherine décrit les affres de la solitude.