L'Heure des Pros - 04/07/25

La mère d'Élias dénonce «une manipulation médiatique» : L’Heure des Pros du 27/06/2025

Chaque jour, entre 9h et 9h30, retrouvez Pascal Praud dans L'Heure des Pros en direct sur CNews et Europe 1. Ce vendredi, il revient sur les témoignages des femmes et mères de victime qui dénoncent un système pour éviter d'autres drames.