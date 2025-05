[RÉCIT] - Un Couple Royal (2/2) : Henri IV, le roi assassiné (après le couronnement de Marie de Médicis) par Stéphane Bern

[RÉCIT] - Eva Braun et Adolf Hitler, les amants maudits par Stéphane Bern

Stéphane Bern raconte le destin, lié à jamais, d’Eva Braun et d’Adolf Hitler, les amants maudits qui, il y a 80 ans jour pour jour, se sont unis, après des années d’une relation (presque) secrète dans une Allemagne sous le joug du Führer et une Europe à feu et à sang, avant que la mort ne les sépare (mais pas tout à fait)... Comment qualifier la relation qui unissait Eva Braun et Adolf Hitler ? Pourquoi cette relation n’a-t-elle jamais été officialisée ? Comment analyser et expliquer leur mariage à la veille de leur mort ?