[RÉCIT] - La mutinerie du cuirassé Potemkine

Dans son récit, Stéphane Bern nous raconte l'histoire de l'un des événements les plus marquants et sanglants de la Révolution de 1905 en Russie : la mutinerie du cuirassé Potemkine et ses milliers d’hommes massacrés, restée notamment dans l’Histoire grâce à un film… Dans quel contexte cette mutinerie a-t-elle eu lieu ? Comment la propagande soviétique est-elle parvenue à faire de cet épisode oublié de 1905 un symbole majeur de la révolution ? Pourquoi le film tiré de cet épisode est-il considéré comme un chef-d’œuvre du cinéma ? Pour en parler, Stéphane Bern reçoit Natacha Laurent, historienne du cinéma russe et soviétique, maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'Université Toulouse Jean-Jaurès. Au Coeur de l'Histoire est réalisée par Guillaume Vasseau. Rédaction en chef : Benjamin Delsol. Auteur du récit : Jean-Christophe Piot. Journaliste : Armelle Thiberge. "