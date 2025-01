[RÉCIT] - Marie-Caroline d’Autriche, la soeur de Marie-Antoinette devenue reine de Naples

[RÉCIT] - Louise Michel, l'égérie de la Commune de Paris par Stéphane Bern

téphane Bern raconte, dans un Paris à feu et à sang, en pleine insurrection, Louise Michel, qui fut une légende de son vivant, et reste l'égérie de la Commune de Paris, qui a agité - et détruit aussi - la capitale, en mai 1871… <br /> <br /> A partir de quand Louise Michel est-elle entrée dans l’Histoire nationale française ? En quoi est-elle à la fois l’incarnation de la cause républicaine et de la cause des femmes ? Que représente-t-elle encore aujourd’hui ?