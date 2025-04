[RÉCIT] - Louis XIV, le roi danseur par Stéphane Bern

[RÉCIT] - La démission du Général de Gaulle par Stéphane Bern

Dans son récit, Stéphane Bern nous raconte l'histoire d'un événement qui a fait date dans l’histoire politique de la France : la démission du président Charles de Gaulle, premier occupant de l’Élysée sous la Vème République, et le dernier en date à l’avoir quitté de son propre chef, à la suite d’un référendum historique et au crépuscule d’un long règne républicain, pour entrer pour toujours dans la légende… Dans quel contexte Charles de Gaulle a-t-il démissionné ? Quelles ont été les conséquences politiques de sa décision ? 55 ans après sa mort, que symbolise-t-il encore en France ? Pour en parler, Stéphane Bern reçoit Arnaud Teyssier, historien, président du Conseil scientifique de la Fondation Charles-de-Gaulle et auteur de "Charles de Gaulle, l’angoisse et la grandeur" (Perrin) Au Coeur de l'Histoire est réalisée par Pierre Cazalot. Rédaction en chef : Benjamin Delsol. Auteur du récit : Eloi Audoin-Rouzeau. Journaliste : Armelle Thiberge.