[RÉCIT] - LE PERE LACHAISE, LE CIMETIÈRE LE PLUS VISITÉ DU MONDE, par Stéphane Bern

[RÉCIT] - Miles Franklin, l'écrivaine des plus grands classiques de la littérature australienne par Stéphane Bern

Stéphane Bern nous entraîne loin, très loin, à la rencontre de Miles Franklin, jeune fille du bush, les terres hostiles d’Australie, devenue, avec détermination, l'écrivaine des plus grands classiques de la littérature australienne – dont la plus haute distinction littéraire porte d’ailleurs aujourd’hui son nom… En quoi Miles Franklin a-t-elle fondé la littérature australienne ? Féministe avant l’heure, quelles étaient ses convictions les plus profondes ? Quel héritage a-t-elle laissé derrière elle ? Au Coeur de l'Histoire est réalisée par Guillaume Vasseau. Rédaction en chef : Benjamin Delsol. Auteur du récit : Eloi Audoin-Rouzeau. Journaliste : Clara Leger.