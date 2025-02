Récit : Ingeburge de Danemark, la reine de France rejetée par son roi

Stéphane Bern remonte au temps des rois – ou plutôt des reines capétiennes – et raconte le destin malheureux d’une reine de France méconnue, Ingeburge de Danemark, que le roi Philippe Auguste a délaissée pour une autre au mépris des lois de l’Église… et qui va se battre pour retrouver son trône !

Quel est le contexte du mariage entre Ingeburge de Danemark et Philippe Auguste ? Quelles sont les différentes hypothèses pour tenter d’expliquer le rejet de cette reine ? Par quels moyens a-t-elle tenté de retrouver sa place légitime ?

Au Coeur de l'Histoire est réalisée par Loïc Vimard. Rédaction en chef : Benjamin Delsol. Auteure du récit : Marine Guiffray. Journaliste : Clara Leger



Pour en parler, Stéphane Bern reçoit Gaëlle Audéon, spécialiste de la dynastie capétienne et auteure de "Reines et princesses au temps des Capétiens, d’Aliénor d’Aquitaine à Blanche de Castille" (Perrin)