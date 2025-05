Société Sage-Meuf, le podcast maternité qui vous accompagne pendant votre grossesse et après l'accouchement Europe 1 Studio

"Sage-Meuf", c’est le podcast maternité qui vous fait du bien. Un guide sur bébé à destination des jeunes mamans, et des jeunes papas, à la fois instructif et décomplexant, entre conseils pratiques d’experts et témoignages de mamans. Avec bienveillance et humour, "sans fard et sans tabou", la sage-femme Anna Roy parle des hauts et des bas de la vie de parent pour briser les tabous autour de la grossesse, de l’accouchement, ou encore du post-partum. <br /> Pour la saison 1, Anna Roy aide les parents en devenir à se préparer à la naissance du bébé, une véritable déflagration dans la vie des parents. Les jeunes mères font l’expérience de montagnes russes d’émotions, de la joie intense à l’anxiété et parfois même à la dépression. Le corps est chamboulé. La vie amoureuse et la vie sexuelle prennent aussi un coup.<br /> Saison 2 : après la grossesse et l'accouchement, le post-partum. Pour la saison 2 du podcast maternité « Sage-Meuf », Anna Roy répond à toutes les questions que peuvent se poser les jeunes parents sur la période intense qui suit la grossesse et l'accouchement : le post-partum. Car on le sait moins, mais les sages-femmes s’occupent aussi des nouveau-nés et nourrissons ! <br />