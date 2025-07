Le combat de boxe historique d’Ali-Foreman

À l’occasion de ses 70 ans, Europe 1 vous ouvre sa malle aux trésors tout au long de la saison. Chaque jour avec Laure Dautriche, revivez les grands moments qui ont fait l’histoire de France et celle de notre antenne. Une plongée ludique et instructive dans nos archives, de la création d’Europe 1 en 1955 aux années 2020 en passant par Salut Les Copains ou l’homme sur la Lune. Aujourd’hui retour sur le match de boxe d'anthologie entre Ali et Foreman.