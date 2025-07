ACDH : Les souverains vont-ils chez le psy ?

Longwood, la dernière demeure de Napoléon

Le 15 octobre 1815, quelques mois après la défaite de Waterloo qui a précipité sa chute, Napoléon Bonaparte (1769-1821), Empereur français déchu, arrive à Sainte-Hélène, le lieu de son exil. Le 5 mai 1821, à peine six ans après son arrivée sur cette île située au beau milieu de l’Atlantique sud, Napoléon y meurt à l’âge de 51 ans. Depuis plusieurs mois, sa santé se dégradait : douleurs à l’abdomen, fièvres, nausées et vomissements liés à un ulcère qu’il avait contracté. Mais depuis le XIXe siècle, les conditions de sa mort ont suscité des débats, y compris chez les historiens... Sa dernière maison, celle de Longwood, recèle encore des secrets sur le quotidien en exil et la mort de l’Empereur. Ces secrets, le médecin légiste et archéo-anthropologue Philippe Charlier a cherché à les percer dans le cadre de fouilles et de recherches scientifiques réalisées sur place, sous l’autorité du ministère de l’Europe et des affaires étrangères. Cela lui a permis de livrer ses conclusions quant aux causes de la mort prématurée de l’Empereur. Une enquête digne d'un cold case que Virginie Girod rouvre avec lui dans un entretien inédit d'Au cœur de l'Histoire en deux épisodes.