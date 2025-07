ACDH : Jane Austen, le choix du célibat

Virginie Girod raconte le destin de Jane Austen, écrivaine de l'amour et du mariage, dont les livres figurent toujours, deux siècles après sa mort, en bonne place dans nos bibliothèques. Issue de gentry, la petite noblesse anglaise, Jane Austen (1775-1817) se distingue des femmes de son milieu et de son temps par son refus de contracter un mariage sans amour.

Virginie Girod raconte le destin de Jane Austen, écrivaine de l'amour et du mariage, dont les livres figurent toujours, deux siècles après sa mort, en bonne place dans nos bibliothèques. Issue de gentry, la petite noblesse anglaise, Jane Austen (1775-1817) se distingue des femmes de son milieu et de son temps par son refus de contracter un mariage sans amour. L'écrivaine retranscrit sa vision du mariage dans les nombreux romans qu'elle rédige. Elizabeth Bennet, l'héroïne d'Orgueil et préjugés, ne privilégie-t-elle pas, tout comme sa créatrice, les sentiments à la raison ? Mais dans la réalité, Jane Austen ne rencontre pas l'équivalent du fameux Darcy, l'époux fictif d'Elizabeth Bennet, et fera le choix du célibat.