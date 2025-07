Trois heures de direct à l'écoute de celles et ceux qui font le monde : le raconter, le décrypter et l'analyser pour donner des clés de lecture et de compréhension aux auditeurs.

Invités :

- Philippe Court, préfet du Val-d’Oise

- Sylvain Maillard, député Ensemble pour la République et président du groupe Renaissance de Paris