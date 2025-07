Trois heures de direct à l'écoute de celles et ceux qui font le monde : le raconter, le décrypter et l'analyser pour donner des clés de lecture et de compréhension aux auditeurs.

Invités :

- Jean-Thomas Lesueur, Directeur Général de l’institut Thomas More

- Charles de Courson, rapporteur général du budget à l’Assemblée Nationale et député LIOT de la Marne