Tous les jours dans la matinale d’Europe 1, Olivier de Lagarde scrute et analyse la presse du jour. Aujourd’hui,

Un temps de chien

On commence par un sujet qui ne fait pas les gros titres de l’actualité. C’est pourtant un sujet sensible et qui concerne pas mal de monde : la fin de l’adoption internationale. C’est un dossier à lire dans La Croix. Samedi dernier, « Famille adoptive française » l’un des plus anciens organismes habilités pour l’adoption a cessé ses activités.

En fait depuis quelques années, l’adoption à l’étranger s’est tarit explique une spécialiste du sujet à Paula Pinto Gomes... D’abord en raison de la baisse de la natalité partout dans le monde. Du fait de l’entrée en vigueur de la Convention de la Haye qui privilégie l’adoption nationale ensuite, mais aussi les progrès de la PMA et du développement des mère porteuses.

L’année dernière, seules 103 adoptions internationales ont été réalisées contre plus de 4.000 il y a 20 ans.

Reste une inquiétude pour tous les enfants adoptés, nés sous X ; Que vont devenir les archives de « Famille adoptive Française » parfois seul trace de leur passé ?

Retour à la politique

« Un peu de politique enfin... Il va y avoir un peu de débat » soupirait d’aise des députés rencontré à l‘Assemblée par Willy Bordas du Figaro.

« C’est presque avec un ouf collectif de de soulagement que les députés débuteront l’examen de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du Narcotrafic ».

Et il va donc y avoir de la politique et du sport car les discussions s’annoncent plus âpres qu’au Sénat où le texte a été adopté à

l’unanimité. En commission, plusieurs dispositions phares ont été retiré, signale Ulysse Legavre-Jérome des Echos, mais l’entourage de Bruno Retailleau confirme qu’un certain nombre de ces dispositions seront réintroduite en séance par amendement.

Et là évidemment on suivra de près la position des députés de la majorité, parce que Bruno Retailleau a été clair dans le Parisien Hier, S’il n’est pas soutenu sur ce dossier comme sur celui de l’Algérie, il pourrait claquer la porte du gouvernement...

Et attention prévient Vincent Trémollet de Villers à la une du Figaro : Retailleau est devenu la pièce centrale de l’exécutif. « Son départ serait fatal à un gouvernement déjà fragile » écrit-il.

Sur le dossier algérien... « Huit français sur 10 partagent sa ligne de fermeté rappelle l’éditorialiste du Figaro... Bref pour Emmanuel Macron et François Bayrou, le désavouer reviendrait à se saborder ».

Soldats informaticiens

Dans l’actualité également la cyber guerre. C’est à la une du Parisien Aujourd’hui en France... Pour la première fois aujourd’hui un exercice militaire va simuler des attaques en ligne contre la France. Il s’agit de s’entrainer à se protéger contre la guerre hybride que nous mène déjà les russes.

4.000 soldats informaticiens seront mobilisés pour cet exercice.

Comme l’explique le Général Bonnemaison à la tête de ces hommes, « Nous n’avons aucun ami dans le cyberespace ».

Même pas James Bond...

« Dinosaure sexiste et Misogyne relique de la guerre Froide »

Parce qu’un nouvel épisode des aventures de 007 est en préparation mais, à en croire Le Figaro, on peut avoir les plus gros doutes sur le résultat. Les nouveaux propriétaires de la licence à savoir les studios Amazone MGM pourrait être tenté d’affadir le héros de Ian Flemming. Oui c »e dinosaure sexiste et Misogyne relique de la guerre Froide » comme l’apostrophait malicieusement M dans Golden Eyes.

Et c’est parce que c’est un dinosaure que beaucoup de gens l’apprécie.

Seulement l’époque est passée par là... « Depuis quelques années le personnage est accusé de tous les maux, subissant de plein fouet le phénomène « Mes too » et le « wokisme » écrit Olivier Delcroix

Bref il y a malheureusement pas mal de risque que les nouveaux propriétaires casse son ADN. Et que le dinosaure soit transformé en gentil toutou...

Il faut cultiver son chien !

A ce propos, peut être irez-vous voir ce futur James bond en compagnie de votre chien ?

Une fois par mois nous apprend Léna Lutaud dans le Figaro un cinéma parisien organise une séance pour les toutous !

Alors évidemment la programmation a été pensée.

Les procès du chien, Beethoven, Didier. Ont déjà été programmé.

Une trentaine des 243 sièges sont donc réservés aux chiens. C’est 8 euros pour leur propriétaire et l’entrée est gratuite pour eux. Le popcorn au Kitekat est en sus.

Alors évidemment nous sommes en France, donc l’initiative suscite des critiques : « Dire qu’on nous a tant embêté avec les punaises de lit ! » peut-on lire sur les réseaux sociaux... Ou encore « Pour l’accueil des chiens mieux vaut éviter les jours de pluies. » Ce qui doit effectivement être une expérience olfactive assez intense...

Mais les maitres de Daho, Snoop ou encore Urki eux sont ravis. « C’est génial de passer un aussi chouette moment ensemble dans un lieu public témoigne Barbara la maitresse d’un sympathique Labrador. En France on ne peut rien faire comme activité culturelle avec son chien ajoute-t-elle.

On sait depuis le candide de Voltaire qu’il faut cultiver son jardin... On sait maintenant qu’il faut aussi cultiver son chien !

ET d’ailleurs on va terminer avec le bichon maltais le plus célèbre du 8eme art... J’ai nommé Idéfix !

Parce que les aventures d’Astérix et Obélix continuent nous apprend le Parisien Aujourd’hui en France. Un prochain album est en cours de confection. Un opus qui emmènera nos deux héros et probablement leur chien au Portugal révèle Christophe Levent...

« Des clichés dans cette histoire il y en aura forcément reconnait Fab Caro, qui signe le scénario. C’est le propre des albums de voyage de jongler avec les archétypes mais faut faire gaffe, -ajoute-t-il- ne pas tomber dans les clichés grossiers ».

On n’en saura pas plus. On devrait donc éviter les blagues sur les concierges, les plâtriers ou les systèmes pileux façon lévrier afghan... En revanche, je vous pari votre poids en croquette qu’on devrait voir apparaitre à un moment ou à un autre de l’album... Un succédané de l’inoubliable Linda de Souza et sa valise en carton.

Pour savoir si mon intuition est la bonne, rdv le 23 octobre 2025 et la publication de ce nouvel album Astérix en Lusitanie.