«L'ile du Laos» / Collioure

Cet été place à la culture sur Europe 1. Tous les jours, Nicolas Carreau sort de sa bibliothèque un ouvrage à dévorer sous un parasol, pendant que Vanessa Zhâ, comme avec ses balades du week-end, vous conseille sur les meilleurs endroits où poser sa valise pour se ressourcer et se cultiver.

Vanessa, direction Collioure ce matin

Un des villages élu « Village préféré des français ». Et Que j’aime beaucoup pour ses couleurs…Et si j’insiste là-dessus, c’est parce que c’est la couleur qui a « fait » Collioure ! C’est à Collioure qu’est né le Fauvisme. Et comment ? A cause d’une panne d’inspiration. Celle de Matisse et Derain. On est en 1905, Matisse tourne un peu trop en rond a st Tropez, il commence a saturer avec le Pointillisme. Signac lui suggère d’aller voir du coté de la côte Vermeille. Et là c’est la révélation. Tout y est : la lumière, les contrastes et les gens ! illico presto, il écrit a Derain : « ca y est je repeins, j’ai a retrouvé l’inspiration. Rejoins-moi ! » Ce que Derain fait ! Et quelques années plus tard, ce sont Picasso, Dufy, Foujita qui vont suivre

Et pour découvrir justement leurs œuvres colorées, on va où ?

Déjà on emprunte « le chemin du fauvisme », sur les traces de Matisse et Derain. Il existe même une application a télécharger « Collioure, le voyage commence » pour découvrir le village en leur compagnie. Et puis évidemment On pousse les portes du musée d’Art moderne a la villa Pams. L’expo du moment : Back to Matisse. Ca tombe bien. Cette villa pams c’est un lieu culturel très vivant qui propose des animations artistiques en saison : des balades dessinées face à la baie, des ateliers créatifs pour apprendre à peindre, à découper, sculpter…et puis en juillet et en août on a le droit a des concerts en plein air dans le Parc : plus confort si on vient avec son petit coussin.

Vous avez des incontournables pour vivre Collioure cet été ?

Le petit port pour déguster des anchois, une spécialité catalane ; Admirer Collioure et la côte Vermeille par la mer : les paysages sont très beaux, la côte est rocheuse, sauvage. On voit les vignes plonger dans l’eau. Et en parlant de vignes, montez à bord du petit train touristique. Il serpente justement les petites routes des vignes, et monte jusqu’au fort Saint Eleme, le Bastion qui surplombe le village. Vue incroyable.

Et on pose où nos valises Vanessa ?

A la maison Nova, un boutique hôtel écologique. Toutes les chambres donnent sur la montagne et dans chacune d’entre elles, un peintre contemporain catalan a recouvert un mur d’une de ses œuvres

Office du tourisme Collioure : https://www.tourisme-collioure.com/

Musée d’art moderne : Plein Soleil https://museecollioure.com/plein-soleil/

Hotels : https://maisonnova-collioure.com/