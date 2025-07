«Le rêve du jaguar» de Miguel Bonnefoy / La Grotte Chauvet en Ardèche

Cet été place à la culture sur Europe 1. Tous les jours, Nicolas Carreau sort de sa bibliothèque un ouvrage à dévorer sous un parasol, pendant que Vanessa Zhâ, comme avec ses balades du week-end, vous conseille sur les meilleurs endroits où poser sa valise pour se ressourcer et se cultiver.

Direction La Grotte Chauvet en Ardèche

Une bonne idée de découverte à faire en famille cet été, assez rafraichissante. Mais surtout incontournable. La grotte a fêté ses 30 ans. Les 30 ans de sa découverte, évidemment. On n’oublie pas qu’elle renferme le 1er grand chef d’œuvre de l’humanité : des dessins qui datent d’il y a 36 000 ans …Et donc ce matin on part découvrir la Grotte Chauvet 2, la réplique de LA Grotte. Elle a été créée en plein milieu d’une futaie méditerranéenne sur les hauteurs de Vallon Pont d’Arc. …c’est un parc à thème entièrement dédiée à la préhistoire et à la culture Aurignacienne.

Ce parc à thème comment est-il organisé?

Il y a différents espaces : la plus grande grotte reconstituée au monde donc, on la visite avec un guide ou une appli-un centre d’interprétation pédagogique et scientifique, un restaurant avec 70 % de produits ardéchois –de la truite, de la caillette par exemple : tres bon ! rare dans ce genre de complexe. Et Dernier espace : une autre grotte. Assez originale : Une grotte repeinte tous les jours. Une grotte atelier : on vous a vous et vos enfants du charbon et de l’ocre : et c’est à vous de jouer pour exprimer l’art pariétal qui sommeille en vous. Dessiner sur les murs ans etre grondé. On adore ! Et on adore aussi cet été les nocturnes pour découvrir le site en sons et lumières

Et pour dormir pas loin, des suggestions… ?

"Les lodges de coucouzac" à une dizaine de km : parenthèse nature et authentique assurée !

La Grotte de Chauvet 2 https://grottechauvet2ardeche.tickeasy.com/fr-FR/accueil

Les lodges de coucouzac : https://campingdecoucouzac.fr/