Elisabeth Assayag s’installe au cœur du Parlement européen pour une émission spéciale, en partenariat avec l’ESCP BUSINESS SCHOOL

Dans “La France bouge”, Elisabeth Assayag fait le tour de France des initiatives positives et novatrices. Travail, éducation, santé… Ils œuvrent aux quatre coins du pays pour faire bouger les lignes et casser les codes : qui sont ces citoyens, ces entreprises, ces collectivités qui s’engagent et inventent le monde de demain ? Des portraits et des témoignages inspirants.

Invités :

- Léon Laulusa, directeur Général de l’ESCP

- Dimitar Dimitrov, fondateur de Prépa Rationnelle

- Skander Mahjoub, cofondateur de Flip

- Yves Bertoncini, coordinateur des élèves de l’ESCP et consultant en affaires européennes