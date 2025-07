Formidables échecs du 05/07/2025

Les "Formidables Echecs" de Maud Fontenoy

Hervé Mathoux

Le journaliste Hervé Mathoux lâche les crampons le temps d’un été pour vous proposer un rendez-vous estival inédit : Formidables Échecs. Dans des entretiens intimistes, il questionne des personnalités qui, avant de devenir des maîtres dans leur art, ont souvent trébuché, hésité et raté avant de finir par se relever. Ce podcast met en lumière ces formidables échecs, ceux qui ouvrent la voie de la réussite. Dans cet épisode de Formidables Échecs, Hervé Mathoux reçoit Maud Fontenoy. La navigatrice revient sur son enfance sur un bateau, les tempêtes qu’elle a traversées en mer, son échec en politique, sa lutte avec sa fondation pour faire entendre ses convictions écologique, etc etc