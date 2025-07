Les "Formidables Echecs" de Thierry Marx

Jean-Claude Brialy raconte Jean Gabin

Lors de ses 15 saisons passées à Europe 1 (1983-1998), le comédien Jean-Claude Brialy a enregistré une magnifique collection de portraits d’artistes dans ses émissions "Histoire de star" et "Il était une fois les stars". Inépuisable pourvoyeur d’anecdotes, l’acteur des "Cousins" ou du "Genou de Claire" était aussi un excellent conteur. Dans cet épisode, Jean-Claude Brialy revient sur le destin extraordinaire de l’un des acteurs les plus charismatiques du cinéma français, la "gueule d’amour" Jean Gabin. Voyou ou notable, repris de justice ou président, le "dabe" a collectionné les grands rôles et les "classiques" au cours de sa carrière longue de 45 ans et riche de 95 films. Destins Extraordinaires” est un podcast issu des archives Europe 1 et produit par Europe 1.