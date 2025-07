Les "Formidables Echecs" de Karine Tuil

Jacques Séguéla raconte ses plus gros coups de pub : Quand Alain Afflelou a frôlé le pire sur un tournage [3/3]

C’est le plus grand publicitaire français ! Depuis plus de 65 ans, Jacques Séguéla conçoit les spots les plus ambitieux et les plus créatifs, côtoyant les plus grands de ce monde, des personnalités politiques aux stars des tapis rouges. Une passion et un amour pour la publicité qui l’anime encore aujourd’hui à 91 ans. Pour Destins Extraordinaires, Jacques Séguéla nous dévoile les coulisses...de ses plus gros coups de pubs.