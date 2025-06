Les Étoiles d’Europe 1 - Didier Barbelivien raconte Johnny Hallyday

Michel Polnareff : Il était une fois toi et moi [3/3]

Joe Hume

Vivant désormais en Californie, Michel Polnareff ne vient plus en France que par intermittence. Mais sa vie chaotique et tumultueuse continue de nourrir son œuvre foisonnante et éclectique. De moins en moins présent dans les médias, le public français ne l’a jamais oublié. En 2007, il attire plus d’un million de personnes lors d’un concert gratuit donné au pied de la Tour Eiffel. Longue de 6 décennies, sa carrière est l’une des plus longues de l’histoire de la chanson française.