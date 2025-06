Jacques Séguéla raconte ses plus gros coups de pub : Quand Alain Afflelou a frôlé le pire sur un tournage [3/3]

C’est le plus grand publicitaire français !



Depuis plus de 65 ans, Jacques Séguéla conçoit les spots les plus ambitieux et les plus créatifs, côtoyant les plus grands de ce monde, des personnalités politiques aux stars des tapis rouges.



Une passion et un amour pour la publicité qui l’anime encore aujourd’hui à 91 ans.



Pour Destins Extraordinaires, Jacques Séguéla nous dévoile les coulisses...de ses plus gros coups de pubs.

EPISODE 3 : Quand Alain Afflelou a frôlé le pire sur un tournage

Créer des slogans qui claquent, rendre une marque inoubliable, lui donner une âme, c’est tout l’art de la publicité. Un talent qu’a su exercer Jacques Séguéla pour des produits divers et variés, que ce soit pour une enseigne de sport, une marque de café ou encore pour un célèbre opticien.

Mais un jour, pour un spot un peu trop ambitieux, le tournage a failli virer au drame...

“Destins extraordinaires” est un podcast produit par Europe 1.

Cette série a été écrite par Caroline Garnier et réalisée par Christophe Daviaud.