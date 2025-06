Jacques Séguéla raconte ses plus gros coups de pub : “La force tranquille” [2/3]

C’est le plus grand publicitaire français !



Depuis plus de 65 ans, Jacques Séguéla conçoit les spots les plus ambitieux et les plus créatifs, côtoyant les plus grands de ce monde, des personnalités politiques aux stars des tapis rouges.



Une passion et un amour pour la publicité qui l’anime encore aujourd’hui à 91 ans.



Pour Destins Extraordinaires, Jacques Séguéla nous dévoile les coulisses...de ses plus gros coups de pubs.

EPISODE 2 : “La force tranquille”

Parmi ses terrains de jeu préférés figure la communication politique. Lui qui a toujours rêvé d’être le publicitaire de la République a mené 20 campagnes dans le monde, dont l’une de ses plus célèbres : “la force tranquille”, conçue pour François Mittérand, en 1981, pour l’élection présidentielle.

“Destins extraordinaires” est un podcast produit par Europe 1.

Cette série a été écrite par Caroline Garnier et réalisée par Christophe Daviaud.