Jacques Séguéla raconte ses plus gros coups de pub : Citroën, d’un porte-avions à la muraille de Chine [1/3]

“On est fou d’Afflelou”, “un café nommé désir”, “A fond la forme”.



Derrière ces slogans inoubliables se cache Jacques Séguéla. Un des plus grands publicitaires qui a conçu pas moins de 1 500 campagnes.



Depuis plus de 65 ans, il conçoit les spots les plus ambitieux et les plus créatifs, côtoyant les plus grands de ce monde, des personnalités politiques aux stars des tapis rouges.



Sa créativité a même été récompensée en 2024 par la distinction honorifique du Lion de St Mark ; une prestigieuse récompense qu’il a été le 1er Français à obtenir.



Une passion et un amour pour la publicité qui l’anime encore aujourd’hui à 91 ans.







Pour Destins Extraordinaires, Jacques Séguéla nous dévoile les coulisses...de ses plus gros coups de pubs.

EPISODE 1 : Citroën, d’un porte-avions à la muraille de Chine

Pour Citroën, Jacques Séguéla a imaginé ses publicités les plus grandioses et les plus mémorables.

Bien plus qu’une fidèle collaboration, entre le publicitaire et la marque automobile, c’est une longue histoire d’amour...

“Destins extraordinaires” est un podcast produit par Europe 1.

Cette série a été écrite par Caroline Garnier et réalisée par Christophe Daviaud.