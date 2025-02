Sommet de l’IA : « Ce sera comme si on était accompagné en permanence d’un staff de gens intelligents », Yann Le Cun, directeur de la recherche en IA chez Meta

DÉCÈS Jean-François Kahn - « Ça a choqué ? Il faut savoir ce qu’on veut ! »

C’est une émission qui trône en pole position des moments les plus chauds de l’histoire de la télévision. Le 2 janvier 1982, le deuxième numéro de « Droit de réponse », la nouvelle émission enfumée et alcoolisée de TF1, bascule dans un folklore surprenant. Devant plus de 10 millions de téléspectateurs, au milieu d’un débat sur la disparition annoncée du journal Charlie Hebdo, Serge Gainsbourg apparaît totalement éméché et le Professeur Choron insulte des lycéens. Présent ce soir-là sur le plateau, le journaliste Jean-François Kahn, qui vient de nous quitter à l’âge de 86 ans, était venu dès le lendemain au micro d'Europe 1 pour évoquer et analyser parler de ce moment d’anthologie. <br />