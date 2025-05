Habemus Papam !

1945 : Les survivants – La reconstruction [4/4]

En 1945, Daniel, 19 ans, est photographe de presse. À Paris, il assiste au retour d’enfants déportés et se rend au Lutetia, où sont accueillis les rescapés des camps. Marqué à vie par ce qu’il a vécu pendant la guerre, en tant qu’adolescent juif caché puis résistant, et par les atrocités nazies qu’il découvre juste après, il deviendra un témoin important de la reconstruction de la communauté juive française après la Shoah, à travers ses photos. Au Cœur de l’Actu vous propose une série d’épisodes imaginés à partir des clichés tout juste retrouvés de Daniel Franck. Ils dormaient dans un tiroir de son appartement. Ce travail d’analyse et de recherche, à partir d’archives exceptionnelles et inédites, a pu être réalisé grâce aux enfants de Daniel Franck et au Mémorial de la Shoah.