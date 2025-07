En 1985, Bernard Hinault remporte son cinquième et dernier Tour de France. Pour le Breton, fraîchement associé à l’homme d’affaires Bernard Tapie, c’est la victoire du courage. A une semaine des Champs-Elysées, il chute en effet lourdement à Saint-Etienne et se casse le nez.



Cet ultime sacre français de Bernard Hinault est sans doute l’un des plus beaux de l’histoire de la Grande Boucle… Mais il s’agit aussi du dernier à ce jour.



Revivez ce grand moment de sport avec les archives d’Europe1.

“Flashback...il y a 40 ans, la dernière victoire française au Tour de France" est une série Au Cœur de l’Actu, un podcast de la rédaction d’Europe 1

Incarnation : Julien Pichené

Réalisation : Clément Ibrahim

Archives : Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus

Visuel : Sidonie Mangin et Emmanuelle Adam