Le groupe OASIS signe son grand retour

On les pensait irréconciliables. Depuis leur séparation en 2009, les frères Gallagher n’ont cessé de s’insulter par médias interposés, rejetant toute idée de reformation. Pourtant, à la surprise générale, le 27 août 2024, Liam et Noël Gallagher annonce reformer Oasis pour une tournée évènement au Royaume-Uni et en Irlande. Une série de concerts qui débute le 4 juillet à Cardiff. Mais les deux frères ont-ils réellement enterré la hache de guerre ? Pourquoi ont-ils décidé de collaborer de nouveau ensemble ? Retour sur l’histoire du groupe Oasis, tiraillé entre les disputes et le génie musical de deux frères ennemis, avec Joe Hume, spécialiste musique d’Europe 1.