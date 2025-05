Pour le quinté du jour à Caen, Thierry Léger recommande de jouer les numéros 7-9-12-4-16-1-15-8

Dans cette confrontation inter génération priorité aux plus jeunes avec les 6 ans : les no 7 JANZIBAR qui alterne avec réussite les courses aux trot attelé et au trot monté, no 9 JINGLE DU PONT que l'on dit revenu au mieux le matin à l'entrainement et no 12 JUNE en très grande forme actuellement et qui vient de très bien tenir sa partie dans un lot relevé à Vincennes .