Pour le quinté du jour à Longchamp, Thierry Léger recommande de jouer les numéros 3-4-1-5-9-13-10-15





Les no 3 TIMES WARRIOR et 4 TORTISAMBERT arrivés respectivement 2ème et 3ème d'un Quinté sur le parcours qui nous intéresse le 6 Avril à Longchamp d'un niveau peut être plus relevé que celui de cet après midi méritent un très large credit d'autant plus que nous les savons toujours aussi bien le matin à l'entrainement .