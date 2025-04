Les pronostics Quinté du 24/04/2025 à Longchamp

Le pronostic de Thierry léger pour le Quinté de ce soir en semi nocturne à LONGCHAMP : 7-1-11-14-12-15-10-5

L'entraineur marseillais Patrice Cottier est particulièrement bien armé au départ de ce Quinté avec ses deux représentants : STOLEN KISS le no 7 irrésistible en dernier lieu sur l'hippodrome de Marseille Pont de Vivaux et bien placé ici pour sa première tentative dans un handicap et VALMACA le no 1 une pouliche expérimentée jamais plus loin que cinquième et qui en dépit d'une lourde charge de 60 kg peut être considérée comme un coup sur à l'arrivée.