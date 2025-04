Les pronostics Quinté du 15/04/2025 à Auteuil

Pour le quinté du jour à Auteuil, Thierry Léger recommande de jouer les numéros : 15-6-5-2-1-8-3-7 Dans ce Quinté réservé aux chevaux âgés de quatre ans il est impératif d'accorder un très large crédit aux concurrents ayant fait l'arrivée d'une épreuve similaire disputée le 15 mars à Auteuil sur le parcours qui nous intéresse avec les no 15 CARGO DE NUIT , 6 ELEKTRIX et 5 GREY FIGHTER arrivés respectivement 2ème , 3ème et 5ème et sur la foi de cette performance ces trois là doivent automatiquement figurer dans une sélection.