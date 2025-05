Les pronostics Quinté du 21/05/2025 à Croisé-Laroche

Sport Le court sur la main Europe 1

Sur les courts, ils jouent avec les lignes… mais hors des terrains, ils veulent les faire bouger. Pour elles, pour eux, une simple petite balle jaune a encore plus d’impact en dehors du court.Découvrez les histoires de ces championnes et ces champions qui s’engagent pour des causes qui leur tiennent à cœur, dans le podcast « Le court sur la main ». Billie Jean King, qui se bat pour l’égalité hommes/femmes… Yannick Noah engagé pour les banlieues françaises… Federer et Nadal, deux rivaux côté-à-côte pour la bonne cause…Ou encore Venus et Serena Williams qui redonnent espoir à Compton, la ville où elles ont grandi au milieu des gangs. Des histoires de tennis mais aussi d’engagements. Avec également Michaël Chang, André Agassi, Steffi Graf, Amélie Mauresmo, Stéphane Houdet, Michaël Jeremiasz, Gustavo Kuerten, Coco Gauff, Arthur Ashe…Des récits illustrés avec les archives d’Europe 1. « Le court sur la main », un podcast à retrouver sur toutes vos plateformes d’écoute, mais aussi sur le site et l’appli d’Europe 1.« Le court sur la main » est un podcast produit en partenariat avec BNP Paribas, fidèle au tennis de demain depuis 50 ans.